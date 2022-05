Abusi su pazienti, rito abbreviato per ortopedico salentino

LECCE - Sarà giudicato con rito abbreviato Sergio Cosi, l’ortopedico salentino 66enne, originario di Tricase (Lecce), agli arresti domiciliari dallo scorso novembre con l’accusa di aver abusato di otto pazienti mentre era in servizio nel suo studio, in una clinica privata di Casarano. Questa mattina, nel corso dell’udienza preliminare davanti al gup Giulia Proto, i legali del professionista hanno chiesto e ottenuto il rito alternativo che permette, in caso di condanna, lo sconto di un terzo della pena. Il processo si aprirà il prossimo 15 settembre. L'inchiesta condotta dai carabinieri è partita dalla denuncia di una delle presunte vittime, una donna di 51 anni di origini albanesi.