Si schianta con la moto contro guard-rail muore sul colpo un giovane di Copertino

LECCE - Tragico incidente stradale ieri intorno alle 19 sulla provinciale che collega Copertino a Galatina, all’altezza del centro ippico Il Monte. Un centauro di Copertino, di rientro da un motoraduno di «Tmax» tenutosi nel quartiere fieristico di Galatina, ha perso la vita mentre rientrava in città. Si tratta di Lino Patarnello di 27 anni, giovane operaio del posto con la passione per l’elettronica, che lascia una figlia in tenera età. Sul posto, dopo l’incidente, sono arrivati gli operatori sanitari sanitari del 118 di Copertino, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo a causa dell'impatto oltremodo violento contro il guard-rail. A seguito dell'impatto la moto - una «Tmax» per l’appunto - si è girata su se stessa ed è finita in direzione opposta al senso di marcia, strisciando sull'asfalto per oltre 500 metri. Sul posto, per i rilievi del caso, sono poi arrivati i carabinieri della tenenza di Copertino. Straziante la scena che si presentata agli occhi degli amici, anche loro di rientro dal motoraduno, che ben poco hanno potuto fare per evitare l’incidente. La morte del giovane centauro ha destato grande commozione nella comunità, dove il ragazzo era conosciuto e stimato.