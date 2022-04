Ha un malore e si schianta con l'auto, muore un 80enne nel leccese

LECCE - Un anziano muore schiantandosi con l'auto contro un'abitazione dopo aver avvertito un malore. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per Francesco Villarosa, 80enne commerciante in pensione, che oggi pomeriggio a Gagliano del Capo, mentre era alla guida della sua Fiat Panda blu in via 4 Novembre, ha perso il controllo del mezzo dopo essersi sentito male, andando ad impattare contro la recinzione di una casa privata. Vani i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e la protezione civile.