Patty Pravo festeggia il suo 74esimo compleanno a Lecce

LECCE - Un’etoile della danza classica per una stella del pop, e l’ombra del barocco di una Lecce misteriosa e sussurrata a fare da cornice. Sono gli ingredienti del compleanno che Patty Pravo ha voluto festeggiare nel Salento, facendo un’autentica fuga di appena 24 ore in auto.

L’artista ha scelto di spegnere le sue 74 candeline in compagnia di un amico storico, anzi un pezzo di cuore, raccontato anche nel suo libro autobiografico. Si tratta di Toni Candeloro, icona della danza classica di origini salentine (di Oria, nel brindisino, ndr) che calcato i palchi dell’Opera di Zurigo, dell’Arena di Verona, del Ballet National de Cuba danzando con Carla Fracci e Rudolf Nureyev, per citare solo alcuni esempi.

I due sono legati da una profonda amicizia maturata ai tempi del soggiorno della Pravo a Venezia, dove Candeloro viveva e lavorava.

L’iconica ragazza del Piper ha lasciato Roma e raggiunto Lecce in gran segreto in auto, venerdì pomeriggio, in tempo per sedere al tavolo di un localino del centro storico insieme all’amico e gradire la cucina salentina: crudo di gamberi, spaghetti ai ricci di mare e due bottiglie di bianco fresco, fino alla torta arrivata a mezzanotte in punto. Cena intima, pregna di ricordi e racconti, Nicoletta Strambelli si è presentata con abbigliamento semplice, black and white, capelli biondissimi, appena tenuti su con un fermaglio, viso acqua e sapone e occhialoni.

Dopo il brindisi augurale una visita notturna alla Firenze del sud e un lungo riposo fino all’ora di pranzo di ieri quando hanno bussato alla porta della sua stanza d’albergo per la consegna di un fascio di fiori inviato dalla storica dei costumi Federica Tornese.

Un pranzo frugale, un caffè con pochi intimi nel centro storico leccese e di nuovo in auto, alla volta della Capitale.