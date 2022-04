Ztl h24 a Lecce, i cittadini si mobilitano. Il sindaco Salvemini: «Sperimentazione»

Ztl, i cittadini si mobilitano in vista della chiusura di 24 ore del centro storico. Per domani, alle 10, hanno indetto un’assemblea nell’Open space di Palazzo Carafa, in piazza Sant’Oronzo, un’ora prima dell’inaugurazione del parcheggio all’ex Enel, la maxi struttura attesa da anni la cui entrata in attività è propedeutica (insieme ad altri provvedimenti) all’attivazione della ztl h24.

Un’apertura, quella del parcheggio all’inizio di viale De Pietro, che è suonata come un’accelerata verso la chiusura del centro storico. «Si fanno previsioni di sciagura di un provvedimento non ancora adottato» ha detto, ieri, in Consiglio, il sindaco Carlo Salvemini, rispondendo alla domanda preoccupata di Gianmaria Greco, il consigliere di minoranza primo firmatario delle 11 proposte di modifica o integrazione del regolamento per l’accesso al centro storico, tutte rispedite al mittente. «Non c’è una data sul calendario - ha ripetuto il sindaco - abbiamo parlato di sperimentazioni per raggiungere il miglior risultato possibile. Non accendiamo gli animi dove non ce n’è ragione».

«Vedremo quali saranno le tempistiche reali - ha risposto scettico Greco - visto che la delibera di Giunta del 10 febbraio scorso era immediatamente esecutiva».

Sempre a proposito del centro storico, Salvemini ha ritenuto fattibile la proposta dei consiglieri del Pd, presentata dal capogruppo Antonio Rotundo, di prevedere l’istituzione di un servizio navetta con minibus elettrici per accedere alla ztl. Nella fase iniziale il servizio dovrebbe essere gratuito.

Comunque, la convocazione dell’assemblea aperta sula ztl h24, domani, fa seguito alle numerose iniziative tenute nelle settimane scorse da residenti, lavoratori, consiglieri comunali per chiedere all’amministrazione comunale di tenere in conto le esigenze di tutte le parti in causa. In campo, tra gli altri, ci sono Giancarlo Capoccia (Movimento Regione Salento), i consiglieri comunali Luciano Battista (Forza Italia), Antonio Finamore e Gianmaria Greco (Prima Lecce), Andrea Guido e Roberto Giordano Anguilla (Fratelli d’Italia), Giorgio Pala (Lecce Città del Mondo), Severo Martini (Lega), Andrea Pasquino (Congedo sindaco), Oronzo Tramacere (Sentire civico). Ancora: i Comitati «Per la tutela del centro storico» e «Salviamo il commercio»; l’associazione «Salento B&b»; i rappresentanti delle farmacie del centro storico; la Lega per la difesa del cittadino e dell’ambiente; Adusbef.

«Non siamo contrari ad una politica di tutela del centro storico - hanno detto più volte i cittadini - però provvedimenti impattanti con tutte le categorie di chi vive e lavora nel centro storico non possono essere adottate da un giorno all’altro ma necessitano di un processo graduale di realizzazione, tenendo conto degli interessi di tutti». In primis, però, i cittadini hanno contestato il fatto che la giunta municipale ha adottato un atto d’indirizzo - quello per la ztl h24 - senza coinvolgere i diretti interessati.