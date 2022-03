Lecce, cimitero e villa pronte a rifarsi il look coi fondi del Pnrr

LECCE - La Giunta comunale ha approvato le delibere per la candidatura a finanziamento nell'ambito del Pnrr del recupero e restauro dei giardini pubblici e del cimitero monumentale.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica della villa ha un valore di 1,1 milioni di euro, e prevede il suo recupero storico e conservativo. La sua prima realizzazione risale al 1830, e l’intervento mira a riportare l’assetto botanico all'aspetto precedente, secondo il disegno del 1990. Il progetto, se finanziato, interverrà sul miglioramento della villa comunale su diversi livelli. Dal punto di vista della componente vegetale e disegno del giardini, saranno reintrodotti elementi originari. Si procederà, poi, al recupero funzionale degli immobili: la serra in muratura diventerà uno spazio visitabile di acclimatamento per piante subtropicali e centro didattico per tutte le età; il padiglione del caffè, come bar-caffetteria; l’ex casa del custode, come centro informazioni, piccole mostre e bookshop; la ludoteca, assente nel quartiere circostante e nel centro storico. Saranno restaurate e integrate le recinzioni (metalliche ed in muratura) ed i cancelli già presenti ai quattro ingressi. Per il restauro dei busti si avvieranno azioni di partenariato con la Scuola Edile e l’Accademia di Belle Arti.

Per quanto riguarda invece la riqualificazione del cimitero monumentale, la proposta prevede la richiesta di un finanziamento di 2 milioni di euro. Nato come «giardino funebre», secondo una concezione «romantica» e di ispirazione nordeuropea, si presenta come una galleria d'arte, un museo a cielo aperto che raccoglie un secolo di architetture dal neoclassico al razionalismo e dove è possibile ammirare una varietà di stili e un esempio delle tecniche decorative della tradizione locale. Il progetto candidato al bando prevede il restauro delle cappelle private in degrado. Inoltre, saranno introdotte nuove specie di alberi e arbusti, sistemato l'ex vivaio, creato un giardino formale davanti al muro perimetrale di confine con gli Olivetani. Particolare attenzione sarà riservata alla comunità felina presente nell'ex vivaio.

Il Cimitero aderirà al circuito europeo Asce (Association of Significant Cemeteries in Europe), associazione che da anni cura e promuove il progetto “European Cemeteries Route”. Di questo circuito fanno già parte i cimiteri monumentali di Roma, Milano, Genova Staglieno, Torino, Bologna e Firenze in Italia, e di altre città in 16 paesi europei.