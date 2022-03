Gallipoli, vento forte sferza la città: rimosso telo pericolante dai vigili del fuoco

GALLIPOLI - Il forte vento che sta sferzando Gallipoli ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere un telo che era stato posizionato per evitare l'eventuale caduta sulla strada di detriti da un balcone di un edificio disabitato di via Kennedy, nel centro urbano, via centrale e trafficata. È stato chiesto anche l'intervento della polizia locale per evitare eventuali danni a cose o persone.