Cultura a Lecce: parte il 5 marzo il percorso dedicato a Pasolini

LECCE - Parte da Lecce, il 5 marzo, l'«Omaggio a Pier Paolo Pasolini, luoghi, linguaggi e tradizioni popolari», progetto ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis in occasione dei 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini (Bologna, 5 marzo 1922).

Il Comune, assessorato alla Cultura, nella persona dell’assessore Fabiana Cicirillo, promuove il percorso, che vedrà coinvolti, durante tutto l’anno, diversi Comuni e realtà culturali di tutto il territorio italiano legati al mondo dell’intellettuale dell'autore, prende il via proprio dal capoluogo salentino che lo accolse una settimana prima della sua morte a Ostia il 2 novembre 1975.

Pasolini, poeta, regista e articolista polemico, è stato uno dei primi difensori del territorio storico, naturalistico, culturale italiano. Il suo sguardo nei film che ha girato, l’attenzione ai luoghi e al territorio è quella di un Poeta inevitabilmente etnografo del suo tempo, culturalmente anarchico verso il potere.

Del Salento Pasolini scrive nei suoi appunti editi in «La lunga strada di sabbia» dove riscopre i luoghi e le tradizioni legate al mondo contadino durante un viaggio fatto in tutta Italia.

Il regista Agostino De Angelis, riprendendo questi temi, ha ideato un percorso culturale nazionale, tra mostra fotografica basata sul viaggio, sui luoghi visitati da Pasolini e in cui ha vissuto con scatti fotografici di Valerio Faccini e uno spettacolo teatrale multimediale che dia risalto all’uomo Pasolini quale difensore del patrimonio italiano. Nel percorso nazionale del viaggio sarà utilizzata un'automobile proveniente da Casarano.

Il primo appuntamento nazionale del 5 marzo si terrà a Palazzo Turrisi: alle ore 11 inaugurazione della mostra fotografica «Il Viaggio» e presentazione del progetto. Saranno presenti e interverranno Marcello Aprile, docente di filologia e linguistica italiana dell’Università del Salento e il poeta archeologo Marcello Tagliente.

La mostra sarà visitabile fino al 27 aprile dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 (ingresso libero e rispettando le vigenti normative anti Covid); all’interno saranno esposti anche alcuni oggetti cinematografici della «Bottega del Cinema» di Mario Scarlino e alcuni autografi della collezione di Stefano Colombo.

Domenica 6 Marzo alle ore 18, sempre all’interno della sala conferenze di Palazzo Turrisi, sarà portato in scena lo spettacolo teatrale multimediale «Omaggio a Pier Paolo Pasolini» luoghi, linguaggi e tradizioni popolari», per la regia e adattamento di Agostino De Angelis. Uno spettacolo in cui Pasolini si racconta attraverso filmati e interviste, interpretazione di alcuni suoi testi da parte dello stesso De Angelis e da Giulia Manco, accompagnato alla tastiera da Luigi Solidoro e il canto di Laura De Vita con il movimento coreografico di Anna Rizzello e Maria Vittoria Casalino. Curatrice del progetto nazionale è Desirée Arlotta. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria e nel rispetto delle vigenti normative anti Covid.

Il percorso culturale nazionale è organizzato dall’associazione culturale ArcheoTheatron con il sostegno culturale del Centro Studi Pier Paolo Pasolini, Mic Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Centro Studi Ignazio Silone, Archeologia Viva e Firenze ArcheoFilm Festival.



Per info e prenotazione spettacolo: 3494055382, archeotheatron.ass@gmail.com