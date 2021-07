Gazzetta, Salvemini: «Preoccupato per il destino di tanti professionisti»

Lecce - «La Gazzetta del Mezzogiorno è un presidio informativo importante per la Puglia ed il Sud, una voce autorevole in un panorama informativo sempre più tumultuoso che ha bisogno di professionalità, pluralismo e memoria storica. Seguo con preoccupazione, anche per il destino lavorativo di tanti professionisti, gli ultimi sviluppi della vicenda che li coinvolge. Nell’interesse della comunità pugliese il mio auspicio è che questa storica testata possa essere preservata e possiamo continuare a trovarla quotidianamente in edicola, evitando l’interruzione delle pubblicazioni». Lo afferma in una nota il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini .