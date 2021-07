Gallipoli, la viceministra in visita alla Capitaneria di porto

Gallipoli - La viceministra alle Infrastrutture e mobilità sostenibile, Teresa Bellanova, oggi ha visitato la Capitaneria di porto di Gallipoli, dove è stata accolta dal Capo del Compartimento Marittimo, il Capitano di Vascello Enrico Macrì. Con quest'ultimo, e con il sindaco di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, ha discusso delle potenzialità del porto di Gallipoli e della portualità salentina con le sue ricadute per l’intero territorio.



«Per me - ha detto Bellanova - è sempre un onore e un piacere poter visitare le Capitanerie di Italia e ringraziare tutti coloro, uomini e donne, quotidianamente impegnati in un compito rilevante e strategico per il nostro Paese e le comunità territoriali interessate. Compito cui assolvono sempre con passione e dedizione». «In questo caso - ha aggiunto - parliamo di un Compartimento marittimo che comprende complessivamente 22 tra porti e approdi, con punte di diamante Gallipoli e Otranto, e con giurisdizione tra l’altro sull'Area Marina Protetta di Porto Cesareo, una delle più estese riserve marine italiane e delle più significative del Mediterraneo». «Tutti elementi - ha concluso - che indicano con chiarezza l’importanza di questo Compartimento e il suo ruolo in fatto di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo, salvaguardia della vita umana in mare, tutela ambientale e degli ecosistemi, attività di vigilanza dell’intera filiera della pesca marittima, dalla tutela delle risorse a quella del consumatore finale».