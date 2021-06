Tracce di tartaruga sulla spiaggia di Torre San Giovanni

Torre San Giovanni (Ugento) - Stamattina i Seaturtle Watcher hanno trovato le prime tracce di tartaruga in deposizione sulla spiaggia di Torre San Giovanni. I tecnici del Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera hanno da poco concluso il rilievo, confermando che la deposizione non è avvenuta: le mamme tartarughe sono solite saggiare la spiaggia prima di deporre effettivamente le uova. Questo significa che nelle prossime notti è molto probabile che ci siano nuove uscite nei paraggi.



Questo avviso è per chiamare l'attenzione di tutti coloro che in questi giorni frequentano le spiagge del Salento, ed in particolare quelle tra Ugento e Leuca e quelle di Gallipoli: soprattutto al mattino presto, fate caso ai segni presenti sulla spiaggia e, se avvistate tracce come queste in foto, chiamate il CRTM al 3206586551.



I Seaturtle Watcher in genere si muovono così: ogni giorno, al mattino presto (intorno alle 6) passeggiano lungo il bagnasciuga guardando attentamente la spiaggia. Quando riconoscono una traccia avvisano il CRTM e aspettano gli operatori presidiando il probabile nido per poterlo preservare dal passaggio dei mezzi meccanici e dal calpestìo dei bagnanti. Se vuoi diventare uno di loro contattali!