Lecce, il Comune ci ripensa e spegne il photored di Viale Grassi

Lecce - Il Comune ci ripensa e annuncia: il photored di viale Grassi sarà spento. A ufficializzare la decisione è stato l'assessore alla Polizia Locale Sergio Signore durante la riunione della Commissione traffico.

«Dopo il confronto in commissione consiliare Mobilità e come preannunciato al momento dell’installazione dei dispositivi di rilevazione delle sanzioni - ha spiegato - l'amministrazione ha valutato l’opportunità di spostare i photored di Via Monteroni/Viale Grassi e Viale Giovanni Paolo II».

I photored in questione, e le migliaia di multe piovute sui leccesi per aver occupato la corsia sbagliata dell'incrocio, avevano creato un vero e proprio caso politico. Ma il passato - e dunque le multe già accertate - per l'assessore non sono in discussione.

«Preciso che le sanzioni per il cambio di corsia, relative alla violazione dell’art.146 co. 2 e 3 - dice infatti - irrogate a seguito di accertamento effettuato dai photored che saranno spostati, sono pienamente legittime, fatto peraltro confermato dalle diverse sentenze del Giudice di Pace sui ricorsi presentati dai cittadini sanzionati».

Lo spostamento dei photored è motivato da ragioni di opportunità: per quanto riguarda viale Giovanni Paolo II «imminenti lavori di modifica alle infrastrutture di circolazione stradale dovuti alla messa in sicurezza della svolta per via Poli» non consentono di mantenerlo attivo. Quanto a quello di via Monteroni, «l'attenta osservazione del traffico automobilistico ci fa ritenere, di concerto con il dirigente e comandante della Polizia Locale che lo strumento repressivo non sia sufficiente da solo a modificare la radicata abitudine di impegnare l’incrocio per proseguire dritti, indifferentemente dalla segnaletica orizzontale che impone una canalizzazione precisa».

Nessuna intenzione di fare cassa, è stato ribadito, ma solo «migliorare la sicurezza stradale con i mezzi più efficaci ed opportuni».

Soddisfatti Antonio Rotundo e Pierpaolo Patti, rispettivamente capigruppo

di Pd e Progetto Città, promotori della crociata contro il photored all'incrocio di Viale Grassi e Via Monteroni.

«Apprezziamo - dicono - la decisione di spegnere il photored di viale Grassi. D'altronde, i dati hanno evidenziato una evidente anomalia che ha opportunamente suggerito allo stesso sindaco di chiedere al dirigente della polizia municipale di valutare l'esistenza dei presupposti per il ritiro in autotutela dei verbali emessi oltre a valutare l’opportunità di posizionare il photored in altro incrocio».



I dati aggiornati al 17 marzo hanno rilevato 8620 verbali inerenti al solo incrocio di via Monteroni su circa 9.300, nel periodo che va dal 19 gennaio - 17 marzo. I dati dal 18 marzo sino ad oggi sono ancora in corso di convalida ai fini della verbalizzazione.