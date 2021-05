Melpignano, sequestrata una cava abusiva

Melpignano - Un'altra cava abusiva finisce sotto sequestro. I sigilli sono scattati ieri nell'ambito dei controlli dei carabinieri del Noe finalizzato al contrasto delle violazioni ambientali nelle attività estrattive.



Si tratta di una cava situata in Località «Vore», all'interno della quale i militari del Noe hanno individuato un'area di circa 3.500 metri quadrati nella quale erano in atto operazioni estrattive e di

coltivazione effettuate senza alcun titolo autorizzativo ed in violazione di numerose

norme dettate dalla specifica normativa nazionale e regionale.

Oltre all'area sono state sequestrate anche le quattro macchine operatrici

utilizzate per le operazioni di scavo. Il legale rappresentante della ditta è stato denunciato a piede libero all'autorità giudiziaria. Il valore del sequestro ammonta a circa 150.000 euro