Depuratore di Porto Cesareo, per ora nessuno scarico in battigia

Porto Cesareo - La Regione non concederà l'autorizzazione provvisoria per lo scarico in battigia dei reflui depurati a Nardò, come recapito finale, ma sarà una delibera di Giunta a definire la scelta.

I dirigenti delle Sezioni competenti degli Assessorati hanno indicato il nuovo percorso amministrativo nell'ultima audizione della quinta quinta commissione Ambiente del Consiglio regionale, su richiesta dei consiglieri Fabiano Amati e Paolo Pagliaro.



L’impianto è pronto, ma restano da sciogliere i nodi procedurali e autorizzativi, considerato che Aqp dovrà comunque attivare una procedura di verifica di assoggettabilità ambientale e uno screening di Via. Gli aspetti tecnici sono risolti, come accertato da un sopralluogo effettuato la settimana scorsa, ma restano da definire quelli amministrativi. La soluzione - è stato ribadito in commissione - è la delibera che verrà predisposta nei prossimi giorni, dopo una valutazione con Acquedotto e i Comuni interessati, Porto Cesareo e Nardò.



Nel piano di tutela delle acque è prevista la condotta sottomarina, sostituita nel progetto (con decisione della Regione nel 2017) dal recapito finale integrato. Quanto previsto in modifica, però, va sottoposto ad un nuovo procedimento di verifica ambientale, perché diverso dalle previsioni del piano acque.

Dal sì formale al recapito, Aqp calcola di impiegare sei mesi per realizzare 600 allacci, necessari prima di mettere in funzione l’impianto.

Il consigliere Amati ha chiesto date e dettagli su atti e procedimenti e l'audizione della Provincia di legge, sulle proprie competenze ambientali. Pagliaro ha invece sollecitato l'audizione dell'assessore regionale Raffaele Piemontese, che Antonio Gabellone ha proposto di estendere al presidente Emiliano.