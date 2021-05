Rapina a mano armata in centro analisi nel Salento: è caccia ai banditi

LECCE - Due persone armate con pistole e con i volti coperti hanno compiuto una rapina in un laboratorio di analisi a Lequile , nel Leccese. I due hanno fatto irruzione nel centro analisi «Artini» sulla via Vecchia San Cesario intimando ad una dipendente di consegnare i soldi contenuti in cassa, circa 1300 euro. Sono poi fuggiti a bordo di un’utilitaria. Sull'accaduto indagano i carabinieri.