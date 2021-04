Surbo, riattivazione scalo: «Obiettivo importante per la Puglia e il Salento»

SURBO - «La riattivazione dello scalo merci di Surbo è un obiettivo importante per la Puglia e il Salento. Lavoriamo per realizzarlo»: lo dichiara la sottosegretaria alle Infrastrutture, Teresa Bellanova.

Dopo il confronto nei giorni scorsi sul tema con l’assessore regionale Alessandro Delli Noci, Bellanova ha incontrato il direttore centrale Affari Istituzionali e regolatori del Gruppo Fs Francesco Parlato, e l'Amministratore delegato della società Sistemi urbani del Gruppo Ferrovie dello Stato Ingegner Umberto Lebruto.

Al centro del confronto una prima ricognizione sui progetti strategici della società nel Sud del Paese, i programmi e le attività di rigenerazione urbana e sviluppo a Napoli, Salerno, Sassari, Foggia, Saline ioniche, Lecce-Surbo, Bari e un focus sulla riattivazione dello Scalo merci di Surbo.

«Ho trovato - dice Bellanova - di grande interesse e pregnanza, oltre che lungimirante, il lavoro in atto del gruppo di Ferrovie dello Stato e della Società Sistemi urbani che mette al centro, nel Mezzogiorno, la rigenerazione urbana su aree e scali ferroviari dismessi e il recupero delle aree coinvolte come snodi della riqualificazione nelle città e di un nuovo sviluppo territoriale. In quest’ambito assume particolare rilievo anche il futuro dello scalo merci di Surbo al servizio della logistica pugliese e meridionale, e soprattutto di quei sistemi produttivi di eccellenza nel territorio salentino finora penalizzati proprio dalla carenza di adeguati e innovativi sistemi di trasporto delle merci su ferro. Un progetto di sviluppo importante».