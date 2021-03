Taviano, adescò minorenni: chiesta condanna a 10 anni per un 74enne

LECCE - La pm della Procura di Lecce Simona Rizzo ha chiesto una condanna a 10 anni di reclusione per Antonio Scala, 70enne di Taviano, accusato di aver violentato cinque minori di 14 anni in cambio di soldi e piccoli regali e di detenzione di materiale pedopornografico. La richiesta di condanna è stata avanzata nel corso del processo con rito abbreviato in corso davanti al gup Alessandra Sermarini. La sentenza è attesa per domani.

L’anziano, in stato detentivo, è attualmente ricoverato nel reparto di pneumologia del Vito Fazzi di Lecce. Venne arrestato nel febbraio 2020 in seguito alla denuncia sporta dai genitori di una delle vittime. Gli abusi sessuali contestati risalgono al 2018 e 2019, e sarebbero stati commessi in un casolare alla periferia di Taviano, di proprietà dello stesso anziano.

Scala è stato coinvolto in passato nell’indagine su Mauro Romano, il bambino di 6 anni scomparso il 21 giugno 1977.

Nell’ambito di quella vicenda è stato condannato per aver tentato di estorcere all’epoca 30 milioni di vecchie lire alla famiglia in cambio di informazioni su dove si trovasse il piccolo.