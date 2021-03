Oncologico di Lecce, gli infetti continuano a aumentare: preoccupa il focolaio

LECCE - Due nuovi contagi ed un decesso all’Oncologico di Lecce fra i pazienti positivi. Si aggrava il bilancio dei contagiati e dei deceduti in seguito al focolaio esploso lunedì scorso nel reparto di Ematologia dell’Oncologico salentino. In totale si contano 16 pazienti contagiati, due dei quali deceduti, e 4 dipendenti risultati positivi al Covid- 19 tra gli operatori sanitari. Un bilancio che continua a salire, nonostante siano scattate immediatamente tutte le misure precauzionali per arginare il contagio. Il primo dei due nuovi contagiati è rappresentato da una giovane che è stata dimessa questa settimana. In un primo tempo il suo tampone è risultato negativo, ma si è positivizzato nelle scorse ore. Al momento dell’esplo - sione del contagio in reparto erano ricoverati 18 pazienti. I tre risultati negativi sono stati dimessi, ma due di loro, tra cui la giovane, si sono positivizzati in seguito. Gli altri 15 sono stati trasferiti in altri reparti per le cure del caso, di questi in 13 sono risultati positivi al Covid-19. La Asl ha effettuato a tappeto tamponi anche su pazienti dimessi nelle due settimane precedenti. In seguito a questi controlli è emerso che un altro paziente, dimesso dopo il 15 febbraio, è risultato positivo al Covid. Calcolando anche questa ultima positività il bilancio sale a 16 pazienti infettati. Il direttore generale della Asl Rodolfo Rollo corre ai ripari ed annuncia che si effettueranno tamponi molecolari di controllo anche per i pazienti in trattamento chemioterapico. Il reparto è stato sanificato ed è pronto a ripartire già da domani. Inoltre «appena avremo la disponibilità del vaccino Pfizer saranno vaccinati prioritaria - mente i malati oncologici in trattamento» ha preannunciato Rollo. Per il resto appare molto difficile riuscire a stabilire se ed in che modo il virus possa aver contribuito ad aggravare o precipitare le condizioni dei pazienti che sono deceduti, trattandosi di persone affette da pregresse gravissime patologie.