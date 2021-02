Cutrofiano, esplosione in casa di campagna: nessun ferito

Ha provocato danni ingenti ma nessun ferito una esplosione avvenuta nella notte in una casa di campagna disabitata in agro di Cutrofiano in contrada «Donnabella». L’esplosione ha causato il crollo dei muri interni e laterali. Da quanto è dato di sapere sarebbe stata causata da una bombola di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco a cui sono affidati i rilievi per capire se alla base ci sia o meno una matrice dolosa. Sul posto è stata rinvenuta una bombola a gas esplosa e una seconda rimasta intatta. Lo stabile era stato posto da poco sotto ipoteca, messo all’asta da un istituto bancario per l’insolvenza del proprietario.