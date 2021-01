Lecce, a Palazzo Carafa girata scena di video trap: il Comune si dissocia

LECCE - «Il Comune si dissocia da ogni messaggio o atto diseducativo». Replica così l’amministrazione di Lecce, in una nota, alle critiche sollevate dall’opposizione di centrodestra per il brano «Gvng del bosco» del trapper pugliese Pucho, che ha usato come set per alcune scene del video postato su Youtube anche la sala del Consiglio comunale, accompagnando un testo che parla di gang e varie droghe.

«Lo spezzone di dodici secondi di video girato a Palazzo Carafa - si legge nella nota del Comune - è frutto di riprese regolarmente autorizzate, nel corso delle quali viene rappresentata una scena frutto della fantasia degli artisti. La sala consiliare, già concessa in passato per l’ambientazione di scene di film o cortometraggi, non è stata danneggiata dalla produzione del videoclip. Il contenuto dell’opera artistica in questione, sottoposto comprensibilmente al vaglio delle opinioni e delle censure più disparate, non è stato condiviso con Palazzo Carafa prima della pubblicazione e resta espressione e responsabilità esclusiva dell’artista. Il Comune - conclude la nota - si dissocia da ogni messaggio o atto diseducativo anche solo simulato in esso contenuto».