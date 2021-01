Lecce, petardo sotto auto compagno titolare centro scommesse: danni

L’esplosione di un grosso petardo artigianale ha danneggiato la scorsa notte l’auto, una Fiat 500, del compagno della titolare di un centro scommesse Snai di Lecce. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile. La deflagrazione ha colpito la parte anteriore destra del veicolo, parcheggiato all’altezza del civico 10 di via Caiulo. L'uomo, che coadiuva la donna nella gestione del punto scommesse di via D’Annunzio a Lecce, ha detto di non aver mai ricevuto minacce o richieste estorsive.