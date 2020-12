Vaccino anti Covid, la Asl di Lecce somministrerà 25mila dosi

LECCE - È partita l’imponente macchina delle vaccinazioni anche nella Asl di Lecce. Ieri le nuove fiale del vaccino anti Covid sono giunte nella farmacia del «Vito Fazzi» e nell’ospedale «Panico» di Tricase per cui da oggi, come previsto dalla fase 1, proseguirà la vaccinazione di operatori sanitari e di ospiti delle Rsa avviata il 27 dicembre.

Si incomincia con il Dea Vito Fazzi e il Panico, a seguire l’ospedale di Galatina, le altre strutture ospedaliere, i distretti e le Rsa.

Il cronoprogramma prevede l’arrivo scadenzato delle scatole contenenti le fiale del vaccino Pfizer-Biontech circa ogni settimana. La prima fase di distribuzione si concluderà il 25 gennaio.

Dopo il V-Day del 27 dicembre, con la vaccinazione del direttore generale della Asl, Rodolfo Rollo, del presidente dell’Ordine dei Medici, Donato De Giorgi e di alcuni tra i sanitari in primissima linea nell’emergenza, dunque entra nel vivo il piano strategico nazionale che ha come obiettivo quello di dotare della preziosa arma contro il virus l’intera popolazione italiana.

Entro fine gennaio saranno in totale 25.740 le dosi a disposizione dei presidi di Lecce e Tricase.

«Sono arrivate in Puglia le prime 30.420 dosi di vaccino anti covid, e sono state già state distribuite negli 11 hub dislocati su tutto il territorio regionale», ha spiegato ieri l’assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco. «La macchina organizzativa sta procedendo senza sosta - il suo commento - I vaccini sono stati presi in consegna e stoccati, garantendo la catena del freddo, dal personale delle farmacie ospedaliere. Questi luoghi sono sorvegliati dalle forze dell’ordine, che ringrazio per il grande lavoro di squadra che stanno realizzando insieme a tutto il personale sanitario. La conservazione dei vaccini avviene all’interno di ultra freezer a - 80 gradi. Oggi partirà in tutte le province pugliesi la Fase 1 della campagna vaccinale».

Massima attenzione e sorveglianza dunque, perché le fiale potrebbero fare gola alla malavita che potrebbe appropriarsene fraudolentamente per rivenderle sul mercato nero.

Massima attenzione poi alle dotazioni tecniche degli hub: il vaccino a mRNA contro il Covid richiede infatti accorgimenti stringenti affinché non si interrompa la cosiddetta catena del freddo (deve essere conservato a meno 60 gradi). Le dosi arrivano nei centri vaccinali in contenitori termici che vengono utilizzati per lo stoccaggio temporaneo. All’interno dei contenitori di spedizione è presente un dispositivo di monitoraggio della temperatura per il controllo costante. Ogni flaconcino contiene 6 dosi, che vengono somministrate per via intramuscolare nel deltoide. Al via dunque quella che è stata definita la «primavera» della rinascita dopo il grande inverno della pandemia.