Salento, violenza sulle donne: casi triplicati in 5 anni

A Maglie apre un nuovo sportello antiviolenza. Inaugurazione oggi alle 11 in via Carducci 70 per lo sportello “La Rete”, finanziato dalla Regione Puglia e gestito da Comunità San Francesco per conto del Consorzio per l’Integrazione e Inclusione Sociale dell’Ambito di Maglie. Si tratta di un’iniziativa di lungo corso a favore delle donne, che parte nel 2015 con l’apertura a Castrignano de’ Greci del cav Dafne, seguito dagli sportelli di Muro Leccese, Otranto e Cannole e ora Maglie. Dal 2015 a oggi per gli ambiti di Martano, Nardò, Maglie, Gallipoli, Casarano, Gagliano del Capo dove opera Comunità San Francesco con la rete dei Centri antiviolenza Sanfra, gli accessi son stati 550 (tra cui 58 per i quali è stato necessario l’inserimento in casa rifugio e 20 per i quali è stato effettuato un ascolto in emergenza dai carabinieri del paese di residenza). Gli accessi sono cresciuti nel tempo: dai 44 del 2015 si è passati ai 65 del 2016, ai 78 del 2017, ai 94 del 2018, ai 135 del 2019 e ai 135 del 2020. Anche in quest’anno difficile, causa pandemia, il cav ha lavorato molto.

«Abbiamo garantito il servizio - dice Anna Moschettini, referente dei centri Sanfra - assicurando costante supporto psicologico, consulenza legale, informazioni e consulenze socio-educative in modalità a distanza. Durante i periodi di lockdown si è registrato un calo dei nuovi accessi, data l’impossibilità di molte donne a spostarsi liberamente dalle loro case, di contro i nuovi accessi si sono verificati non appena le restrizioni sanitarie si sono allentate. I numeri dei pronto interventi e degli ascolti in emergenza sono da collocare nei periodi di lockdown quando le donne hanno chiesto aiuto solo in casi di estremo pericolo per la loro incolumità e quella dei figli minori». Per quanto riguarda Dafne e gli sportelli a esso collegati, dal 2015 a oggi, il cav ha accolto 73 donne e avviato percorsi di inserimento in casa rifugio a indirizzo segreto con 17 di loro, mentre per 9 donne si è reso indispensabile effettuare un ascolto in emergenza nella sede dei carabinieri territorialmente competente. Le donne che si sono rivolte a Dafne hanno un’età compresa tra i 18 e gli 85 anni, un livello di istruzione medio e sono, per la maggioranza, di nazionalità italiana.

L’apertura del nuovo sportello di Maglie si avvarrà inoltre dell’interlocuzione continua a capillare con il Comando dei Carabinieri della Compagnia di Maglie e il Pronto Soccorso di Scorrano in generale e nelle persone del capitano Giorgio Antonielli e del medico Luigi Perulli. “La Rete” sarà aperto tutti i lunedì dalle 10 alle 12. Negli altri giorni e in altri orari si può chiamare o chattare al numero 3288212906. Presenzieranno all’inaugurazione, il presidente dell’Ambito Lorenzo Donno, il sindaco di Maglie Ernesto Toma, la direttrice del Consorzio Anna Maria De Carolis, dell’assistente sociale Francesca Lubelli, la presidente Sanfra Antonia Cairo e la coordinatrice di sportello Anna Moschettini. «Si tratta - commenta l’assessora ai Servizi Sociali di Maglie Maria Grazia Maggiorano – di un altro importante tassello nelle politiche a sostegno delle fasce più fragili dalla comunità. L’attivazione dello sportello nel nostro Comune ha, infatti, la finalità di fornire un approccio diretto e immediato a chi è in difficoltà e, soprattutto, rappresenta un presidio di legalità e di attenzione per tutta la nostra comunità».