Presicce, sigilli a depuratore: convertito senza autorizzazione

Scatta il sequestro per il depuratore 'Ecolio 2 srl', l’impianto di trattamento rifiuti speciali liquidi pericolosi e non, situato nel comune di Presicce-Acquarica in località zona Spiggiano, al confine con Salve.

Questa mattina agenti della polizia provinciale e carabinieri della Forestale hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo firmato dal gip Simona Panzera su richiesta dei procuratori aggiunti Elsa Valeria Mignone e Guglielmo Cataldi. L’impianto, che tratta reflui industriali, sarebbe stato convertito in centro di smaltimento di rifiuti pericolosi e non, senza un’autorizzazione definitiva.

L’attività sarebbe stata autorizzata solo parzialmente e temporaneamente dalla Provincia di Lecce, senza alcuna preventiva approvazione del progetto di variante, da trattamento di acque di vegetazione a trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non. Sono 15 le persone iscritte nel registro degli indagati. Rispondono, a vario titolo ed in diversa misura, di attività di gestione rifiuti non autorizzata e getto pericoloso di cose.