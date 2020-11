Covid 19 a Lecce, il sindaco: «Tanti in quarantena, bisogna inserire i dati»

LECCE - «L'impatto dell’emergenza pandemica dal punto di vista economico e sociale va oltre i numeri che ogni giorno vengono comunicati dal Ministero della Salute». Lo scrive il sindaco di Lecce Carlo Salvemini sulla propria pagina facebook, suggerendo di inserire nei report Covid anche i dati sui cittadini in quarantena. «Questa mattina - sottolinea Salvemini - ho proposto sia all’assessore alla sanità della Regione Puglia Pierluigi Lopalco che al ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia, di inserire questa voce nei report nazionali e regionali per chiarire quale è l'esatto perimetro della popolazione colpita dall’emergenza».

«Conosciamo - spiega Salvemini - quanti sono gli italiani dichiarati positivi e costretti all’isolamento domiciliare: oggi sono 767.867. Ignoriamo invece il numero di chi - dichiarati dai Dipartimenti di Prevenzione contatti diretti di positivi - sono destinatari di provvedimenti di quarantena obbligatoria. Si tratta di migliaia di cittadini costretti a casa di cui nessuno parla perché non entrano nei bollettini quotidiani, spesso in attesa di un riscontro o di un’assistenza che non arriva nei tempi adeguati, con risvolti anche emotivi e psicologici».