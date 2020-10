Disordini a Lecce per protesta al Dpcm, il sindaco: «Rabbia non prevalga, facciamo squadra»

«La preoccupazione, lo scoramento, la delusione, la rabbia per le difficoltà sono sentimenti legittimi in questo momento, ma occorre evitare che essi prevalgano sull'impegno che tutti - istituzioni e cittadini - dobbiamo confermare per portare il Paese fuori da questa emergenza sanitaria». Lo scrive su Facebook il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, dopo i disordini di ieri sera nel capoluogo salentino dove un nutrito gruppo di manifestanti ha protestato contro le restrizioni imposte dal Governo. «Serve una nuova grande prova di disciplina civile e responsabilità collettiva - sottolinea Salvemini - anche a Lecce dove l’andamento dei contagi è lineare (e non esponenziale) ma segna un aumento quotidiano che non possiamo sottovalutare e minimizzare. Anche in Puglia dove gli ospedali sono entrati in sofferenza per un’impennata dei positivi nelle altre province. Dobbiamo stringerci e fare squadra».