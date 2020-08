Melendugno, moto contro auto: centauro morto sul colpo. Ferita una donna

LECCE - Un incidente mortale si è verificato sulla strada che da Borgagne conduce a Torre Sant'Andrea, marina di Melendugno (Lecce). A perdere la vita un uomo di 54 anni di Martano, che in sella alla sua moto di grossa cilindrata su cui viaggiava anche una sua amica, per cause da accertare si è scontrato con Una Fiat Punto condotta da una donna di Carpignano Salentino. A nulla è valso il pronto intervento dei sanitari per salvare l’uomo. Ferita gravemente la donna che era con lui. Sull'accaduto indagano i carabinieri.