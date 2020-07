Ugento, tartaruga depone uova in spiaggia di un resort: quarto nido nel Salento

Le spiagge del litorale ionico del Salento si confermano habitat naturale per le nidificazioni delle tartarughe Caretta Caretta: all’alba, lungo la spiaggia del resort 'Vivosa Apulia' a Ugento, il personale della struttura ha visto una tartaruga rientrare in mare dopo aver deposto le uova in spiaggia, e ha subito contattato il Centro recupero tartarughe marine del museo di Storia naturale del Salento. Il direttore del resort ha fatto rimuovere gli ombrelloni nelle vicinanze del nido e l’area è stata messa in sicurezza. Ad oggi sono quattro i nidi di Caretta Caretta individuati in Salento.