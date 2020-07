Tricase, preso con due etti di cocaina: in cella 33enne

Un 33enne di Tricase, Vitale De Francesco, è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo, i militari lo hanno trovato in possesso di circa 2 etti di cocaina, di cui gran parte contenuti in busta di cellophane e poco più di 21 grammi di 5 involucri termosaldati. Oltre allo stupefacente, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 12 grammi di sostanza da taglio, un telefono cellulare e 440 euro in contanti in banconote di diverso taglio.