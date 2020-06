Scorrano, 28enne trovata morta davanti al Pronto Soccorso: è overdose

Una giovane di 28 anni di Galatina (Lecce), Eleonora Greco, è stata trovata morta davanti al pronto soccorso di Scorrano, altra cittadina del Leccese dove forse era andata per una festa. Come è stato accertato dall’ospedale di Scorrano, la giovane è deceduta per arresto cardio-circolatorio causato da overdose.

Al pronto soccorso è arrivata intorno alle 4.30 del mattino in fin di vita e forse già morta, accompagnata da un ragazzo che è stato identificato e poi ascoltato dai carabinieri. Le indagini stanno ricostruendo le ultime ore di vita della giovane. Secondo alcune testimonianze, la ragazza qualche anno fa aveva perso un figlia, tragedia da cui non si era mai ripresa.