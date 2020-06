Lecce, scoperto «bazar» della droga in casa gestito da coppia di insospettabili

LECCE - In casa gestivano bazar dello spaccio: una donna di 41 anni e un uomo di 51anni sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. I militari, a seguito di un prolungato servizio di osservazione, hanno fatto irruzione all'interno della loro abitazione dove rinvenivano 16 dosi di cocaina e la somma 120 euro, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Entrambi sono stati arrestati e accompagnati in carcere.

In una differente operazione è stato arrestato anche il 25enne Giuseppe Rollo trovato in possesso, durante una perquisizione domiciliare compiuta dagli stessi carabinieri leccesi, di un involucro di cellophane contenente 54 grammi di eroina.