Ecco «Nina» l'assistente di viaggio su Whatsapp per rilanciare il Salento

BARI - Un’assistente personale virtuale che accompagna le persone in vacanza dando suggerimenti sul territorio e gestendo servizi o prenotazioni tramite la messaggistica istantanea di Whatsapp. Si chiama 'Ninà e sarà operativa ufficialmente sulle spiagge del Salento a partire da sabato 13 giugno. L’idea nasce da Le Cinque Vele, stabilimento balneare di Pescoluse, in provincia di Lecce, ed è un servizio messo a disposizione gratuitamente di tutti i turisti per scoprire cosa offre il territorio.

Il progetto 'Ninà (il suo numero di telefono è 3483834999) nasce dalla nuova esigenza di reinventare l’approccio turistico e la valorizzazione dei territori italiani in un’estate 2020 che sarà caratterizzata quasi esclusivamente da turismo interno e che vedrà le strutture ricettive, culturali e commerciali di tutta la penisola soffrire la crisi innescata dall’emergenza Covid-19.

«Nina non è un bot - spiega Alessandro Stivala, titolare dello stabilimento - ma ha alle spalle un team di persone con diverse professionalità nate e cresciute in Salento, che conoscono profondamente il meglio che la zona può regalare in termini di esperienze: dal ristorante ai siti di interesse culturale, dai percorsi guidati ai locali notturni». «Il suo compito è di interpretare gusti ed esigenze delle persone per rendere la visita in Salento il più possibile piacevole, occupandosi anche, se necessario, delle prenotazioni. Non essendo previsti meccanismi di affiliazione a Nina onerosi per gli esercenti e le attività del territorio, le persone che le danno voce sono libere di scegliere e proporre la soluzione più adatta alla singola persona o famiglia».