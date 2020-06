Fase 3, la campagna di un commerciante di Racale: «Tornate ai piccoli negozi di vicinato»

LECCE - Un grande cartello davanti al negozio di famiglia invita i concittadini a scegliere i negozi di vicinato, per sostenerli nella ripresa dopo il lockdown. Lo ha esposto in Salento un commerciante di Racale, Renato Manni, che gestisce il negozio di articoli elettrici e ricambi per elettrodomestici in via Gallipoli, aperto dai genitori oltre 40 anni fa. «Non importa se si chiama Danilo, Sara, Marco o Sofia - si legge sul cartello - l’importante è sceglierlo vicino a te. Preferire un negoziante di vicinato é come dare un abbraccio ad un fratello o ad una sorella». Questo è il messaggio che ha voluto diffondere, a supporto dei tantissimi piccoli e medi negozi che animano ogni paese e città e che ora rischiano di chiudere.

«Il mio - racconta Manni - non vuole essere un invito a boicottare le grandi catene multinazionali o gli acquisti online, ma solo a dedicare parte degli acquisti anche a noi piccoli commercianti, mai come in questa fase penalizzati. Le vendite online ci stanno distruggendo. Magari su dieci acquisti, due farteli nel paese di residenza. Questo - conclude - potrebbe aiutare molto e significherebbe aiutare un «fratello o una 'sorella»