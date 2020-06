Coronavirus Salento, nella Rsa di Soleto tutti negativi i 90 tamponi degli ospiti

LECCE - Sono risultati tutti negativi al tampone per la ricerca del coronavirus gli ospiti della Rsa 'Giovanni Paolo II' di Soleto (Lecce) e tra loro anche l’anziana che nei giorni scorsi era risultata nuovamente positiva dopo 4 tamponi negativi. La donna è risultata negativa nei due tamponi successivi effettuati il 4 e il 5 giugno. Lo comunica la Asl di Lecce.

«Considerando la rarità e la peculiarità del caso - specifica la Asl - per stabilire la presenza del virus completo e vitale oppure la presenza di sole particelle del materiale genetico del virus, l’anziana è stata sottoposta a ulteriore tampone che è stato inviato all’Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata con sede a Foggia». L’Istituto - è detto ancora - provvederà a effettuare una coltura su terreno cellulare e qualora il virus dovesse essere isolato si valuterà la possibilità di effettuare un confronto con i tamponi positivi delle settimane precedenti.Inoltre l’esito di un tampone di un’altra ospite, già positiva e poi negativa e guarita, è ancora indeterminato ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Gli ospiti della Rsa sono in tutto 54.

Gli operatori, compresi gli amministrativi e il medico responsabile, sono in tutto 32, di cui 29 negativi, 2 positivi asintomatici, e un indeterminato a cui si sta provvedendo a ripetere il tampone.