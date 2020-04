Tricase, bimbo di 8 mesi muore azzannato da un cane corso

LECCE - Un neonato di appena 8 mesi è stato azzannato mortalmente da un cane corso. La tragedia si è consumata questa sera a Tricase, in provincia di Lecce. L’incidente si e verificato intorno alle 20 in una abitazione del comune salentino forse a causa di una disattenzione della madre e della nonna del neonato presenti al momento dell'aggressione. Il piccolo trasferito in ospedale è arrivato in condizioni disperate. Vani i tentativi dei sanitari di salvare la vita al bambino che è morto subito dopo a causa delle profonde lacerazioni riportate alla testa. Indagini sono in corso al fine di accertare la dinamica dell’accaduto. L’animale è stato posto sotto la sorveglianza del servizio veterinario della Asl di Maglie.