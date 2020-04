Coronavirus, a Nardò si potrà uscire solo con le mascherine: l'ordinanza

LECCE - A Nardò, comune pugliese in provincia di Lecce, si potrà uscire solo con la mascherina o, in subordine, con un indumento che copra naso e bocca. Lo ha disposto il sindaco Pippi Mellone con un’ordinanza in cui puntualizza una serie di comportamenti per prevenire e contenere la diffusione dell’epidemia da Coronavirus.

L’ordinanza prevede che, in occasione delle uscite dalla propria abitazione nei casi in cui sia consentito, siano adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate per proteggersi e per proteggere gli altri dal contagio, quindi l'utilizzo della mascherina o, in subordine, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali sarà consentito l'accesso ad ogni attività a un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di portare minori, disabili o anziani.