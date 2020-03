Coronavirus in Salento, Asl Lecce annuncia:« 25 operatori sanitari positivi»

LECCE - Il dato del personale sanitario operativo negli ospedali della provincia di Lecce, risultato positivo al Covid-19 al 23 marzo è il seguente: per un totale di 25 operatori risultati positivi si registrano 12 casi nell’ospedale di Copertino, 7 al Vito Fazzi, 3 al Distretto di Lecce, 3 nell’ospedale di Gallipoli. Lo rende noto in una nota la direzione generale dell’Asl Lecce.

«Di questi operatori, dall’inizio dell’epidemia, 10 - viene spiegato - hanno richiesto il ricovero ospedaliero. Ogni volta che si individua un nuovo caso subentrano tutte le verifiche necessarie: l’allontanamento fiduciario del personale che ha avuto contatti stretti con il caso positivo e l’esecuzione dei relativi tamponi. L’episodio registrato di recente in Chirurgia toracica del Vito Fazzi, dove il primario è risultato positivo al tampone, è stato affrontato immediatamente in modo efficace, con la sanificazione del reparto e la messa in sicurezza dei pazienti che nei prossimi giorni saranno dimessi. Precauzionalmente manderemo in isolamento fiduciario, per i prossimi sette giorni, il personale in servizio, anche se già risultato negativo al primo tampone. Rispetto agli altri reparti non si riscontrano particolari criticità in quanto il lavoro ordinario è stato garantito, nonostante il collocamento in isolamento fiduciario di alcuni medici e infermieri, come nel caso di Ortopedia e Radioterapia del Fazzi».