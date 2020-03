Otranto, avanza l'incendio di ieri pomeriggio: divorati 5 ettari di vegetazione

OTRANTO - Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'incendio di natura dolosa divampato ieri pomeriggio intorno alle 14 nei pressi dei laghi Alimini a Otranto. Le squadre dei vigili del fuoco giunte sul posto ieri pomeriggio sono ancora al lavoro, senza sosta, in attesa dei colleghi del nuovo turno. Sono all'opera i caschi rossi provenienti da Maglie-Tricase e dal comando provinciale di Lecce. I danni si sono estesi su una superficie di 5 ettari. La zona interessata dalle fiamme ricade in un’aera di grande pregio naturalistico.

I carabinieri forestali stanno verificando la posizione del presunto autore del rogo che è stato fermato ieri in tarda serata.

La situazione è in evoluzione e a breve è previsto un intervento di spegnimento aereo.