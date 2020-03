Coronavirus, Fondazione Bpp dona 100mila euro a Asl Lecce

LECCE - La Fondazione «Banca Popolare Pugliese-Giorgio Primiceri» dona 100.000 euro alla ASL di Lecce per contribuire alla dotazione di posti di terapia intensiva negli ospedali ed apre una sottoscrizione per tutti coloro che vorranno e potranno contribuire al raggiungimento dell’obiettivo.

In una nota il presidente della Fondazione, Vito Primiceri, afferma che «Si tratta di un impegno che sta mobilitando tutta la comunità salentina. Lo sforzo che gli uomini e le donne del Servizio Sanitario regionale stanno profondendo anche nel Salento, merita un sostegno tangibile che consenta di poter indirizzare la loro fatica nel modo più efficace possibile, e a tutti coloro che malauguratamente saranno colpiti da questo patogeno, di poter avere reali chance in più di guarigione».