Porto Cesareo, ecocompattatori a scuola: con app e giochi i bimbi imparano a riciclare

LECCE - Da domani gli studenti delle scuole di Porto Cesareo, saranno protagonisti di un gioco istruttivo e quotidiano, per comprendere l’universo del conferimento dei rifiuti e del rispetto dell’ambiente giocando. Un’app e un gioco a premi faranno infatti da corredo agli eco compattatori che saranno installati nei plessi scolastici proprio a partire da domani, grazie ad un progetto dell’amministrazione comunale in collaborazione con Marevivo,Eurven,Green May. Conoscere i diversi tipi di rifiuto, comprendere l’impatto ambientale di un cattivo conferimento, imparare a conferire in maniera corretta e abbassare tanto le emissioni inquinanti quanto i costi legati alla gestione dei rifiuti.Al termine del percorso educativo/formativo, la classe che avrà ottenuto i risultati migliori, sarà premiata come classe riciclona.

“Gli ecocompattatori – spiegano il sindaco Salvatore Albano e l’assessore all’Ambiente Paola Cazzella -, acquistati grazie a un finanziamento regionale intercettato dalla nostra amministrazione, vogliono contribuire a diffondere nelle scuole la sensibilità per la raccolta differenziata. Innovativo il sistema incentivante col quale vogliamo coinvolgere i più piccoli, ovvero un gioco elettronico, un’app con premi. Gli ecocompattatori saranno posizionati nei 3 plessi scolastici, in biblioteca e presso i locali della parrocchia di Torre Lapillo”.