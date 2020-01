Boom di casi di morbillo in Salento: l'allarme dei pediatri

LECCE - Focolaio importante di morbillo in Salento: a gennaio 2020 sono già saliti a quota 35 i casi di morbillo nella sola area del nord leccese, ma se ne registrano altri nel Brindisino e nel Tarantino.

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica delle Asl salentine è in stato di allerta: tra dicembre e gennaio c’è stato un boom di casi di morbillo che, unito al momento del picco influenzale, sta destando non poche preoccupazioni.

Molti i pediatri che in queste ore stanno lanciando un SOS: bisogna vaccinare i piccoli per metterli al riparo da un cocktail pericolosissimo, che è quello del virus influenzale unito al morbillo. Vaccinandosi dal morbillo ci si mette al riparo da eventuali complicazioni.

Secondo quanto riferito dalla pagina Facebook Vaccinarsiinpuglia: «sono coinvolti anche neonati, quelli che purtroppo possono sviluppare complicanze con una maggiore probabilità. Le coperture nei bambini attualmente sono ottime nella nostra regione. La criticità è rappresentata da giovani adulti non vaccinati e suscettibili al morbillo (senza pregressa immunizzazione “naturale”). I giovani adulti devono essere vaccinati contro il morbillo. La vaccinazione è gratuita. Quante volte bisogna ripeterlo che il morbillo non è una malattia banale e che anche gli adulti possono manifestare la malattia in forma grave? Oltre che rappresentare una fonte di contagio per i neonati che non possono essere vaccinati prima dei 13 mesi?»