Lecce, il teatro pubblico pugliese e la Gazzetta insieme per la cultura

LECCE - Il Comune di Lecce con il Teatro Pubblico Pugliese e la Gazzetta del Mezzogiorno tutti uniti per la cultura. L'iniziativa si rivolge a chi acquisterà un biglietto per due spettacoli del Teatro Apollo di Lecce: i primi 100 spettatori che compreranno il ticket per due show in programma nella stagione 2019/20 riceveranno in omaggio un abbonamento per un mese al giornale della Gazzetta del Mezzogiorno digital edition.