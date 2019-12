Lecce, al via screening gratuiti per la prevenzione del tumore del colon retto

LECCE - La Asl di Lecce ha avviato uno screening gratuito per la prevenzione del tumore del colon retto. L’iniziativa è rivolta a donne e uomini di età compresa tra 50 e 69 anni che riceveranno per posta una lettera di invito a recarsi entro quattro settimane presso le farmacie che hanno aderito all’iniziativa della ASL, per ritirare gratuitamente un kit necessario per la raccolta delle feci. Il campione dovrà essere successivamente restituito in farmacia. L’analisi sarà a cura della Asl: se l’esito dell’esame sarà negativo, il risultato verrà inviato per posta; in caso di esito positivo la persona sarà contattata per eseguire ulteriori accertamenti, anch’essi gratuiti e il Centro screening provvederà a fissare direttamente un appuntamento per una colonscopia.

Lo screening del tumore del colon retto - è detto in una nota della Asl di Lecce - completa il programma degli interventi previsti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale con invito attivo rivolto alla popolazione target a sottoporsi ad esami di prevenzione secondaria, per permettere una diagnosi precoce di tumore. Gli altri programmi di screening oncologici già attivi nella ASL Lecce sono: screening per la prevenzione del tumore del collo dell’utero per le donne dai 25 ai 64 anni, e lo screening per la prevenzione del tumore della mammella per le donne dai 50 ai 69 anni.