Poggiardo, travolta e uccisa da automobilista ubriaco mentre va in bici

Tatiana Renna aveva 32 anni e lavorava in ospedale come infermiera. In sella alla sua bici è stata travolta e uccisa a Poggiardo da un'auto condotta da un uomo risultato positivo all'etil test. Tatiana ha fatto un volo di parecchi metri e quando è finita sul'asfalto per lei non c'è stato più nulla da fare: i suoi «colleghi» del 118, appena giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L'uomo, un 44enne del posto, è stato accompagnato in ospedale a Scorrano dove è stato sottoposto agli esami dell'etil test: è stato rilevato un tasso superiore sei volte ed è quindi finito in manette per omicidio stradale.