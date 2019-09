Trepuzzi, auto contro camion: muore una donna di 57 anni

LECCE - Incidente mortale questa mattina sulla strada provinciale che collega Trepuzzi a Squinzano, nel Leccese. La vittima è una donna di 57 anni di Trepuzzi. Per cause in corso di accertamento, la Fiat Panda sulla quale viaggiava è finita violentemente contro un autoarticolato, tamponandolo. Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è deceduta per le gravi ferite riportate nel forte impatto; illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto, per i rilievi, Carabinieri e Polizia locale.