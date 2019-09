Torre S.Giovanni: le auto sostano in divieto, l'ambulanza non passa

L’ambulanza rimane bloccata tra le auto parcheggiate, e per soccorrere una donna deve intervenire un altro mezzo del 118. È accaduto domenica sera a Torre San Giovanni, marina di Ugento.

Intorno alle 23, la centrale operativa del 118 ha ricevuto una richiesta di intervento per una donna che, sul lungomare di Torre San Giovanni, aveva accusato un malore. Gli operatori hanno subito inviato sul posto l’ambulanza del presidio della marina, distante poche centinaia di metri dal luogo in cui si trovava la malcapitata. Il mezzo ha impiegato pochi istanti per partire e, in qualche minuto, è arrivato a ridosso del lungomare. Peccato, però, che giungendo da via Malta, non è riuscito a proseguire la sua corsa, a causa di un’auto parcheggiata in divieto di sosta. Via Malta è la strada che costeggia il canale di bonifica e che si immette sul lungomare: è una via a senso unico di circolazione e con possibilità di posteggiare solo sul lato interno. L’auto posizionata in divieto, dunque, non ha permesso all’ambulanza di avere lo spazio sufficiente per transitare.

Autista e soccorritore, per evitare ulteriori perdite di tempo, si sono visti costretti ad allertare la centrale operativa, che ha subito inviato sul posto un’altra ambulanza, arrivata da Casarano. Il malore era già stato classificato come «codice giallo» e, pertanto, richiedeva un intervento immediato. Il secondo mezzo è arrivato sul lungomare da un altro accesso, mentre i due operatori dell’ambulanza rimasta bloccata hanno raggiunto a piedi la donna, portando con loro la barella dell’ambulanza e riuscendo così a prestare i primi soccorsi alla malcapitata. Fortunatamente la donna non era in gravi condizioni: è stata comunque caricata sull’ambulanza è trasportata al pronto soccorso del «Francesco Ferrari» di Casarano.