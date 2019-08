Lecce, via alla festa di Sant'Oronzo: il programma, i bus e i parcheggi

Lecce “Nel cuore della tradizione” con i riti che questa sera inaugureranno i tre giorni di festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Oronzo, Giusto e Fortunato.

Già a partire da sabato mattina i gruppi bandistici delle Città di San Giorgio Jonico, Francavilla e Castellana Grotte si esibiranno nei loro concerti itineranti e sulla cassa armonica di Piazza Sant’Oronzo. Ma saranno la processione dei simulacri dei santi e la cavalcata dei figuranti di Ostuni ad aprire ufficialmente le celebrazioni nel centro storico di Lecce.

La solenne processione partirà da Piazza Duomo con le tre statue che saranno portate a spalla fuori dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta. Al corteo, guidato dall'arcivescovo Michele Seccia, prenderanno parte il sindaco, i membri della giunta comunale e le autorità civili del territorio salentino e pugliese. Presenti i rappresentanti del clero e le confraternite della città. All'arrivo della processione in piazza Sant'Oronzo, e prima del rientro in Cattedrale, l'arcivescovo Seccia rivolgerà il messaggio ai leccesi dalla cassarmonica. Le luminarie realizzate dalla ditta Mariano Lights saranno accese nel momento in cui i santi patroni faranno il loro ingresso in piazza.

La tradizionale fiera è stata allestita in via Cavallotti, viale Marconi, viale Lo Re, via XXV Luglio, via Costa. Anche quest’anno via Trinchese sarà interamente dedicata all’anteprima della fiera di Santa Lucia, dei presepi e dei pastori, un’esposizione dei lavori artigianali della storica fiera, protagonista del Natale in città.

Ma la festa è diffusa in città. Nei locali della Tipografia del commercio, in via dei Perroni, è in programma la mostra «La storia della festa», con i manifesti dal 1942 ad oggi, a cura di Alberto Buttazzo con la collaborazione di Mario Cazzato.

La villa comunale ospiterà invece «Sapori in festa», mercatino enogastronomico locale e la rassegna teatrale in vernacolo.

A Porta Rudiae, spazio al cabaret, con la rassegna “made in Salento” che vedrà le esibizioni di Andrea Baccassino & Bashaka Indie, Ciciri e Tria & Alto e Basso, Scemifreddi. Porta San Biagio ospiterà gli spettacoli musicali, con gli artisti e i dj Vinyl Gianpy & Tobia Lamare della Lobello Records e Swing City Night a cura di Salento Swing People. A Porta Napoli, mercatino del vintage e de modernariato.

Piazza Libertini sarà l’arena degli spettacolit. Questa sera si svolgerà «Città in festa», manifestazione condotta da Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, con la partecipazione del cantante Sergio Sylvestre. Tra l’altro, il Comune consegnerà le targhe di ringraziamento ai commercianti e agli artigiani presenti in città da più di 50 anni, e ai personaggi sportivi che si sono distinti durante l’anno. Domani sarà la volta del concerto di Enzo Petrachi & Folkorchestra. Infine, lunedì 26, si chiude in bellezza con il concerto di Edoardo Bennato. Non mancheranno la fiera del bestiame (a Frigole); il Luna park nel piazzale antistante lo stadio e lo spettacolo pirotecnico che chiuderà i festeggiamenti, curato dalle ditte Castelluzzo di Lecce e Pepe da Sala Consilina (in contrada Masseria Grande).

PARCHEGGI E NAVETTE, COME EVITARE IL CAOS

Otto aree di sosta gratuite e servizi navetta per accedere in centro senza stress da auto. Le limitazioni che scatteranno da oggi sui viali cittadini per evitare ingorghi saranno compensate dalla possibilità di utilizzare le aree di sosta di via Adua, via San Nicola-cimitero, via Petraglione (Camera di commercio), ex Principe Umberto, via Miglietta, Foro Boario, Settelacquare, via Bari. Circa 1700 posti auto a pochissimi minuti a piedi dal centro.

Sono previste le navette gratuite dalle aree di sosta comunali di Foro Boario e Settelacquare. La linea verde collegherà il Foro Boario con il centro città (via XXV Luglio) con una frequenza di passaggio dei mezzi di 10 minuti. La linea blu il parcheggio di Settelacquare con il centro città e il Luna park con una frequenza di 15 minuti.

Le persone con disabilità avranno a disposizione due aree a parcheggio riservate: lungo viale De Pietro (che diventerà a senso unico da piazza del Bastione a Via Garibaldi) e lungo viale Otranto (da via Don Minzoni fino a via San Lazzaro). Sarà sufficiente esibire il pass Cude. Le strade interessate dalla Fiera (via XXV luglio, via Fazzi, viale Marconi, viale Lo Re, corsia interna dei viali Cavallotti, Garibaldi e San Francesco d’Assisi, via Costa, via Maremonti), saranno chiuse al traffico fino alle 7 del 27 agosto.