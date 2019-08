Ugento, investe poliziotto con la moto per eludere posto di blocco: arrestato 22enne

Un 22enne è stato arrestato dalla polizia a Torre San Giovanni (Le), marina di Ugento, per aver investito con la moto un poliziotto che lo aveva fermato per un controllo e gli aveva chiesto i documenti. L’agente è stato colpito da una ruota e dalla carrozzeria della moto, una Yamaha TMax, alla gamba destra, senza gravi conseguenze. Subito dopo è cominciato un inseguimento al termine del quale il giovane è stato bloccato: era senza patente di guida, perché già ritirata in precedenza, e la moto era senza assicurazione e revisione. E' agli arresti domiciliari per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale in attesa del giudizio per direttissima.