Lecce, crolla facciata di un palazzo del centro: paura tra i residenti

LECCE - Momenti di panico per i residenti del centro storico di Lecce a causa del crollo di parte di una facciata di un palazzo in via Brancaccio, alle spalle di Porta San Biagio. La pioggia di mattoni e calcinacci ha danneggiato alcune auto parcheggiate. La strada, vicina alla movida leccese, è stata chiusa al traffico. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale che indagano sul caso.

Secondo le prime indiscrezioni sarebbe crollata una parte del vano caldaie, sulla sommità del palazzo.