Taviano, scontro frontale tra due auto: morto 52enne, ferito un 28enne

LECCE - E’ di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla strada provinciale che collega Taviano a Matino, in Salento. La vittima è Lorenzo Abatelillo, di 52 anni, di Taviano. Era alla guida di una Fiat Palio che, per cause da accertare, si è scontrata con una Opel Zafira condotta da un 28enne di Taviano, rimasto ferito e condotto in codice rosso in ospedale.